Türkiye sıralamasıyla şaşırttı! İşte, market alışverişinin en ucuz olduğu ülkeler...

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Gıda tercihleri, yerel ürünlerin bulunabilirliği, rekabet koşulları gibi birçok neden alışveriş maliyetlerini doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alır.

Dünya genelindeki şehirler hakkında yaşam maliyeti, konut fiyatları, sağlık hizmetleri, trafik, suç oranları ve çevre kirliliği gibi konularda bilgi sağlayan bir çevrimiçi veri tabanı olan Numbeo bu kez market alışverişinin en ucuz olduğu ülkeleri listeledi.

Kullanıcılar tarafından sağlanan verilerle yapılan çalışma sonucunda ortaya çıkan sonuçlar dikkat çekti. Bakın market alışverişinin en ucuz olduğu ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada yer aldı.

MARKET ALIŞVERİŞİ İÇİN BU 7 ÜLKE EN UYGUNU

Numbeo'nun 2025 yılına ait verilerine göre, dünyada market alışverişinin en uygun olduğu ülkeler arasında şu 7 ülke öne çıkıyor:

1-Hindistan: Geniş tarım arazileri ve düşük işçilik maliyetleri sayesinde temel gıda ürünleri oldukça ucuzdur. Yerel pazarlar ve sokak satıcıları, uygun fiyatlı alışverişin merkezidir.

2- Pakistan: Yerel üretimin yaygınlığı ve düşük yaşam maliyetleri, market alışverişlerini ekonomik hale getiriyor. Özellikle sebze, meyve ve bakliyat ürünleri uygun fiyatlarla temin edilebilir.

3- Nepal: Kırsal ekonomiye dayalı yapısı ve düşük ithalat bağımlılığı, temel gıda fiyatlarını düşük tutuyor. Yerel pazarlarda taze ürünler uygun fiyatlarla bulunabilir.

4- Tunus: Akdeniz ikliminin sunduğu tarımsal avantajlar ve düşük yaşam maliyetleri, market alışverişlerini ekonomik kılıyor. Zeytin yağı, sebze ve meyve gibi ürünler uygun fiyatlıdır.

5- Mısır: Geniş tarım alanları ve devlet destekli sübvansiyonlar, temel gıda ürünlerinin fiyatlarını düşürüyor. Ekmek, pirinç ve sebze gibi ürünler oldukça ekonomiktir.

6- Endonezya: Zengin tarım kaynakları ve yerel üretim, market alışverişlerini uygun fiyatlı hale getiriyor. Pirinç, tropikal meyveler ve baharatlar ekonomik olarak temin edilebilir.

7- Vietnam: Gıda üretimindeki çeşitlilik ve düşük yaşam maliyetleri, market alışverişlerini cazip kılıyor. Deniz ürünleri, sebze ve meyve gibi ürünler uygun fiyatlarla sunulmaktadır.

Bu ülkelerde, yerel pazarlar ve sokak satıcıları, uygun fiyatlı ve taze ürünler sunarak market alışverişlerini ekonomik hale getiriyor. Ancak, fiyatlar bölgesel farklılıklar gösterebilir ve ithal ürünlerde maliyetler artabilir.

TÜRKİYE 88. SIRADA!

Numbeo'nun 2025 yılına ait "Market Fiyat Endeksi" verilerine göre Türkiye, 30,3 puanlık endeks değeriyle dünya genelinde 100 ülke arasında 88. sırada yer alıyor.

Bu sıralama, Türkiye'deki market alışverişlerinin birçok ülkeye kıyasla daha uygun fiyatlı olduğunu gösteriyor. Ancak, bu endeksin sadece temel gıda ve market ürünlerinin fiyatlarını yansıttığını, yaşam maliyetinin diğer unsurlarını (konut, ulaşım, sağlık gibi) içermediğini belirtmek önemlidir.

Ayrıca, Türkiye'nin "Yerel Satın Alma Gücü Endeksi" 52,6 olarak belirlenmiş ve bu alanda dünya genelinde 60. sırada yer almaktadır. Bu durum, Türkiye'deki tüketicilerin gelir düzeylerinin, market ürünlerinin fiyatlarına göre değerlendirilmesi açısından önemli bir göstergedir.