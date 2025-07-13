A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü hafta dördüncü maçında Sırbistan ile karşı karşıya geliyor.
Polonya'da düzenlenecek finallerde yer almayı garantileyen Filenin Sultanları 3. haftanın son karşılaşmasından galibiyetle ayrılmak istiyor.
Son maçta İtalya'ya 3-2 mağlup olan Filenin Sultanları, Sırbistan karşısında galibiyet alarak finallere moralli gitmek istiyor.
Voleybolseverler Türkiye - Sırbistan mücadelesinin detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.
Peki, Türkiye - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın bilgileri...
Türkiye - Sırbistan maçı ne zaman?
Türkiye - Sırbistan maçı 13 Temmuz 2025 Pazar günü saat 21:00'de oynanacak. Omnisportcentrum’da oynanacak müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.