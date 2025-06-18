Türkiye’de de satılan o içecekler uyarı yapıldı! Binlerce kutu içecek raflardan kalkıyor

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ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan incelemeler sonucunda Türkiye’de de satışı yapılan kutu içecekler hakkında geri çağırma başlatıldı.

Şekersiz ibaresiyle satışı yapılan Dr Pepper Zero Sugar ürünlerinin aslında tam şekerli içerikle piyasaya sürülmesi nedeniyle binlerce kutusu hakkında toplatılma kararı alındı.

Geri çağırma nedeninin yanlış etiketleme olduğu belirtilirken kapsamının ise 12’li ve 24’lü kartonlarda sunulan toplam 19.203 adet Dr Pepper Zero Sugar kutusu olduğu belirtildi.

ÜRÜN KODUNA DİKKAT!

Söz konusu ürünleri için başlatılan geri çağırmanın Türkiye’yi kapsamadığı belirtildi. Ürünlerin, Florida, Georgia ve Güney Carolina eyaletlerindeki perakendecilere dağıtıldığı ve ilgili kutuların son kullanma tarihi 16 Şubat 2026, ürün kodu ise XXXXRS05165 olarak bildirildi.

Yetkililer, özellikle diyabet hastaları ve şeker tüketimini sınırlamak zorunda olan bireyler için bu tür bir yanlış etiketlemenin ciddi sağlık riski taşıdığını vurguladı.

Tüketicilerden, satın aldıkları ürünleri kontrol etmeleri ve şüpheli kutulara rastlamaları durumunda tüketimden kaçınmaları istendi. FDA ve Dr Pepper yetkilileri, hatalı ürünlerin mağaza raflarından derhal kaldırılması için çalışmalara başladıklarını duyurdu.