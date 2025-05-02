Türkiye’de en çok sevilen çikolata belli oldu! Herkesin favorisi oldu

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Tatlı krizlerinin kurtarıcısı, keyifli anların gizli ortağı, çoğu kişinin moral bozukluğunun ilacı olan çikolata özelinde yapılan bir araştırma sonuçlarıyla şaşırttı.

Türkiye’de çikolata tutkusu her geçen yıl daha da artarken, yapılan son araştırma Türk halkının bu lezzetli dünyadaki favorisini net şekilde ortaya koydu.

Her ne kadar bitter çikolata sağlıklı olduğu için popülerliğini artırsa da, beyaz çikolata da göz kırpsa, Türk halkı için “çikolata” denince akla ilk geleni dikkat çekti.

Ankette katılımcıların büyük bir çoğunluğu, tatlı ile yoğun kakao tadı arasında mükemmel bir denge sunduğu için sütlü çikolatayı tercih ettiğini belirtti.

TÜRKLER EN ÇOK O ÇİKOLATAYI SEVİYOR

Yapılan son araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'de en çok tercih edilen çikolata türü açık ara farkla sütlü çikolata oldu.

Katılımcıların yüzde 54,4’ü, yumuşak lezzeti, yoğun süt aroması ve tatlı dokusuyla ön plana çıkan sütlü çikolatayı ilk sıraya yerleştirdi. Özellikle çocukların favorisi olan bu çikolata türü, aynı zamanda yetişkinlerin de güvenli bir tercih olarak gördüğü bir lezzet.

Sütlü çikolatayı, daha keskin ve yoğun aromasıyla öne çıkan bitter çikolata takip etti. Yüzde 41,9’luk oranla ikinci sırada yer alan bitter çikolata, özellikle son yıllarda sağlıklı yaşam trendleriyle birlikte daha fazla tercih ediliyor.

Üçüncü sırada ise katılımcıların yüzde 30,3’ünün tercih ettiği fındıklı çikolata yer aldı. Katılımcılar, çikolata keyfini çıtır fındıklarla zenginleştirmeyi tercih ettiğini belirtti. Özellikle atıştırmalık olarak tercih edilen fındıklı çikolatalar, pratikliği ve doyuruculuğuyla da öne çıkıyor.

Listede dördüncü sıraya yerleşen ise, hem görüntüsü hem de tadıyla dikkat çeken fıstıklı çikolata oldu. Katılımcıların yüzde 21,3’ü, fıstıklı çikolatayı tercih ettiğini belirtti.