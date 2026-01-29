Türkiye'de Nipah virüsü var mı, açıklandı mı? Nipah virüsü görülen ülkeler...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Nipah virüsü hastalığı, ilk olarak 1998 ve 1999 yıllarında Malezya ve Singapur'daki evcil domuzlarda ortaya çıkan bulaşıcı bir hastalıktır.

Nipah adı, domuz çiftçilerinin enfekte olduğu Malezya'daki köyün adından gelmektedir.

Nipah virüsü hastalığına neden olan organizma, Paramyxoviridae ailesinden, Henipavirus cinsine ait bir RNA virüsüdür.

Meyve yarasaları, diğer adıyla 'uçan tilkiler', Nipah virüsünün doğal rezervuar konakçılarıdır.

Virüs, yarasa idrarında ve potansiyel olarak yarasa dışkısında, tükürüğünde ve doğum sıvılarında bulunur.

DSÖ'ye göre Nipah virüsünde vaka ölüm oranı, tahmini yüzde 40 ile yüzde 75 arasında değişiyor.

Virüse karşı herhangi bir aşı bulunmuyor. Hastalara, genellikle destek tedavisi niteliğinde uygulamalar yapılıyor.

Peki; Nipah virüsü Türkiye'de var mı? Nipah virüsü hangi ülkelerde görüldü? İşte bilgiler...

NİPAH VİRÜSÜ HANGİ ÜLKELERDE

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre; enfeksiyon riski taşıyan diğer ülkeler arasında Kamboçya, Gana, Endonezya, Madagaskar, Filipinler ve Tayland da bulunuyor.

TÜRKİYE'DE VAR MI

Ülkemiz bu yarasaların doğal yaşam alanı içerisinde yer almamaktadır.

Ancak Güney ve Güneydoğu Asya ülkelerine seyahat eden vatandaşlarımızın dikkatli olması büyük önem taşımaktadır.

Bu ülkelere seyahat eden kişilerin açıkta satılan yiyeceklerden, meyve sularından ve hijyeninden emin olunmayan gıdalardan kesinlikle kaçınması gerekir