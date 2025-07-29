Türkiye’de üretildi: Gazap bombası özellikleri nelerdir?

Savunma sanayiinde tarihi bir dönemeç daha! IDEF 2025 fuarında tanıtılan Türkiye'nin en yüksek tahrip gücüne sahip konvansiyonel uçak bombası GAZAP, hedefi tam isabetle vurduğu test görüntüleriyle gündemde büyük bir yankı uyandırdı.

Stratejik hedefleri yerle bir eden delici yapısı ve yüksek hassasiyetli yönlendirme sistemleriyle ön plana çıkan GAZAP, yalnızca Türkiye’de değil, dünya genelinde de savunma uzmanlarının ilgisini üzerine çekti.

Vatandaşlar ise “Gazap bombası özellikleri nedir?” sorusuna yanıt ararken, bu yerli mühimmatın fark yaratan teknolojisi mercek altına alınıyor. İşte, gazap bombasının özellikleri…

GAZAP BOMBASI ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Milli Savunma Bakanlığı AR-GE ürünü olan GAZAP, yaklaşık 970 kg yüksek tahrip gücüne sahip bir uçak bombası.

Gazap, patlama anında çevreye yayılan parçacıklar sayesinde yaklaşık metrekare başına 10.6 parçacık oranıyla, sahadakİ hedefleri etkisiz hale getirmede önemli bir tehdit oluşturuyor.

Standart Amerikan yapımı MK-84 bombasıyla kıyaslandığında, Gazap yaklaşık üç kat daha fazla güce sahip ve bu, onu rakipsiz bir konuma yerleştiriyor.

Yüksek Tahrip Gücü: Geniş çaplı hasar oluşturabilecek şekilde tasarlanmıştır. Beton delici başlığı sayesinde yer altı hedeflerinde bile etkinlik sağlar.

Akıllı Yönlendirme: Gelişmiş güdüm sistemleriyle (muhtemelen GPS/INS veya lazer güdüm) donatılmıştır. Bu sayede hedefe yüksek hassasiyetle ulaşır, sapma payı minimumdur.

Derin Delici Kapasite: Kalın zırh, sığınak ve yer altı yapıları gibi güçlendirilmiş hedeflere karşı özel olarak geliştirilmiş penetrasyon etkisine sahiptir.

Modüler Yapı: Farklı görev profillerine uyarlanabilen modüler sistemle çeşitli platformlardan atılabilir.

Milli Tasarım ve Üretim: Tamamen yerli mühendislik ürünü olan GAZAP, dışa bağımlılığı ortadan kaldırırken Türkiye’nin savunma ihracatında elini güçlendirmektedir.