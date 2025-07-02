Türkiye’nin doğal gaz devi Akfel Gaz Grubu satışa çıkarıldı! İstenen bedel dudak uçuklattı

Türkiye’nin en büyük doğal gaz ihracatçıları arasında yer alan Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satışa çıkarıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre TMSF, Akfel Gaz Sanayi AŞ, Enerco Enerji AŞ ve Avrasya Gaz AŞ hisselerinden oluşturulan Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü de yeniden satışa çıkarıldığı belirtildi.

2016 yılından bu yana Hazine’ye ait olan Akfel Gaz Grubu’nun yeni sahibi 29 Temmuz’da yapılacak olan ihale ile belli olacak.

DEĞERİ 21 MİLYON DOLAR!

TMSF tarafından satışa çıkarılan Ticari ve İktisadi Bütünlüğün muhammen bedeli ise 21 milyon dolar olarak belirlendi.

Söz konusu ihaleye katılmak isteyenler için 2 milyon 100 bin dolar teminat ücreti yatırılması ve 28 Temmuz saat 16.00'ya kadar teklif verilmesi gerektiği paylaşıldı. İhalenin ise, 29 Temmuz'da saat 14.30'da Fon'un Esentepe'deki konferans salonunda gerçekleştirileceği belirtildi.