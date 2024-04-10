Türkiye’nin en eğlenceli isimleri belli oldu! Bakın Türkiye’nin en eğlenceli isimler kimlermiş…

Marketing Türkiye'nin tarafından 'Türkiye'nin eğlence haritası' konulu bir araştırma gerçekleştirildi. Araştırmasının sonuçlarının yer aldığı liste geçtiğimiz gün yayınlandı.
Söz konusu araştırmaya göre Türkiye'de insanlara "En büyük eğlenceniz ne" sorusuna en yüksek cevap yüzde 20 ile "Film veya dizi izlemek" olurken, çoğunluğun arkadaşlarla buluşulduğunda daha çok eğlendiği ortaya çıktı.
Film veya dizi izlemek cevabını veren kişiler tarafından ise Türkiye’nin en eğlenceli ünlüleri belirlendi. Belirlenen listeye göre Türkiye’nin en eğlenceli kadını Gülse Birsel olurken en eğlenceli erkeği ise Cem Yılmaz oldu.
İşte, Türkiye’nin en eğlenceli isimleri...
Kadın ve erkek arasında birincilik koltuğuna yerleşen Gülse Birsel ve Cem Yılmaz’ın ardından listeye dahil olan kadınlar şu şekilde;
Gülse Birsel
Demet Evgar
Demet Akbağ
Ezgi Mola
Gupse Özay
Binnur Kaya
Yıldız Tilbe
Yasemin Sakallıoğlu
Aynı listede yer alan erkeklerin ağırlığının kadınlara nazaran fazla olduğu listede yer alan erkekler ise şu şekilde;
Cem Yılmaz
Ata Demirer
Tolga Çevik
Beyazıt Öztürk
Şahan Gökbakar
Enis Arıkan
Şafak Sezer
Ahmet Kural
Engin Günaydın
Yılmaz Erdoğan