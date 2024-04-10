Türkiye’nin en eğlenceli isimleri belli oldu! Bakın Türkiye’nin en eğlenceli isimler kimlermiş… Marketing Türkiye tarafından Türkiye’nin en eğlenceli isimleri belirlendi. Belirlenen listeye dahil olan isimler bakın kimler oldu. İşte, Türkiye’nin en eğlenceli isimleri…

ensonhaber.com

Marketing Türkiye'nin tarafından 'Türkiye'nin eğlence haritası' konulu bir araştırma gerçekleştirildi. Araştırmasının sonuçlarının yer aldığı liste geçtiğimiz gün yayınlandı.

Söz konusu araştırmaya göre Türkiye'de insanlara "En büyük eğlenceniz ne" sorusuna en yüksek cevap yüzde 20 ile "Film veya dizi izlemek" olurken, çoğunluğun arkadaşlarla buluşulduğunda daha çok eğlendiği ortaya çıktı.

Film veya dizi izlemek cevabını veren kişiler tarafından ise Türkiye’nin en eğlenceli ünlüleri belirlendi. Belirlenen listeye göre Türkiye’nin en eğlenceli kadını Gülse Birsel olurken en eğlenceli erkeği ise Cem Yılmaz oldu.

İşte, Türkiye’nin en eğlenceli isimleri...

Kadın ve erkek arasında birincilik koltuğuna yerleşen Gülse Birsel ve Cem Yılmaz’ın ardından listeye dahil olan kadınlar şu şekilde;

Gülse Birsel

Demet Evgar

Demet Akbağ

Ezgi Mola

Gupse Özay

Binnur Kaya

Yıldız Tilbe

Yasemin Sakallıoğlu

Aynı listede yer alan erkeklerin ağırlığının kadınlara nazaran fazla olduğu listede yer alan erkekler ise şu şekilde;

Cem Yılmaz

Ata Demirer

Tolga Çevik

Beyazıt Öztürk

Şahan Gökbakar

Enis Arıkan

Şafak Sezer

Ahmet Kural

Engin Günaydın

Yılmaz Erdoğan