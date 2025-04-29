Türkiye’nin ikinci en büyük havalimanı o şehirde açıldı! 82 milyon yolcu kapasitesi var

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Genişletme çalışmalarını yapıldığı Antalya Havalimanı, çalışmaların bitmesinin ardından İstanbul Havalimanı’nın ardından Türkiye’nin en büyük ikinci havalimanı olarak kayıtlara geçecek.

Yapılan genişletme çalışmaları kapsamında T2 dış hatlar ve iç hatlar terminallerinin toplam alanı yaklaşık iki katına çıkarak sırasıyla 225 bin metrekare ve 75 bin metrekare oldu.

Toplam ticari alanlar yaklaşık üç katına çıktı ve T2'deki lounge, yiyecek ve içecek ve duty-free alanları tamamen yeniden tasarlandı.

Ayrıca, apronda 1,4 milyon metrekare alan eklenerek, uçak park alanlarının sayısı önemli ölçüde artırıldı ve park alanı sayısı toplamda 202'ye ulaştı.

Çok katlı otopark, yeni taksi yolları, bağlantı yolları, uçak bakım hangarları, genel havacılık terminali ve diğer tesisler birinci faz yatırım kapsamında tamamlandı.

YOLCU DENEYİMİ ÜST DÜZEYE ÇIKARTILDI

Genişleme projesi kapsamında Antalya Havalimanı'ndaki özel yolcu salonları, yiyecek ve içecek alanları ve alışveriş deneyimi tamamen yeni bir seviyeye taşındı. Farklı kategorilerde 3 özel yolcu salonu oluşturulurdu.

TAV Havalimanları'nın iştiraki BTA (yüzde 60) ve Fraport (yüzde 40) ortaklığı olan BFA, T2'de toplam 7 bin 500 metrekare alanda 28 farklı yiyecek-içecek noktası oluşturdu. Şef Ömür Akkor ile yapılan işbirliği çerçevesinde oluşturulan 'Tadında Anadolu - Taste of Anatolia', Anadolu'nun mutfak mirasını yansıtacak şekilde tasarlandı.

Comfort, Elite ve Premium olarak hizmete giren yolcu salonları dikkat çekti. Comfort Lounge yaklaşık 1000 metrekarelik alanda ağırlıklı olarak sadakat programı üyelerine ve havayolu müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.

Elite ve Premium özel yolcu salonları, sırasıyla 2 bin 500 ve 500 metrekare alanda ağırlıklı olarak tur operatörleri ve otellerle işbirlikleri aracılığıyla yolculara hizmet verecek. Tüm yolcu salonları ayrı bir duty-free mağazasına kolay erişime sahip.

Yolcu salonları Türk ve dünya mutfağından lezzetler, oyun odası ve masaj odası gibi ekstra hizmetlerde yer alıyor. Elite ve Premium özel yolcu salonlarında teras erişimi bulunuyor ve yolcular terminal içindeki yiyecek-içecek noktalarından sipariş verebiliyor.