Türkiye’nin ilk kozmetik firması iflas ile burun buruna geldi! 70 yıllık devrin sonu geliyor

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Türkiye’nin ilk kozmetik firması olan Hunca Kozmetik geçtiğimiz yıl girdiği konkordato sürecini kendi talebiyle şubat ayında sonlandırmasının ardından borçlu olduğu Vitt Kozmetik ve Özel Sağlık Hizmetleri’nin açtığı davanın ardından yeniden konkordato sürecine girdi.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, yaşadığı ekonomik sorunları aşmakta güçlük yaşayan Hunca Kozmetik’in yeniden konkordato sürecine girmesi sektörde büyük bir yankı uyandırdı.

Vitt Kozmetik ve Özel Sağlık Hizmetleri tarafından açılan dava sonucunda Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi Hunca Kozmetik Sanayii Anonim Şirketi ile Hunca Ambalaj Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet verilmesine karar verdi.

DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Tekirdağ Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığı tarafından ilan edilen konkordato komiserleri listesine göre, mahkeme re'sen Koray Çevik, Merter Yağdım ve Ferahnaz Seval Özel’i geçici konkordato komiseri olarak görevlendirdi. Atama kararında, alacaklı sayısının ve borç miktarının yüksek olması ile birlikte birden fazla başvurunun yapılmış olması etkili oldu.

İcra ve İflas Kanunu'nun 288. maddesi uyarınca verilen geçici mühlet kararı, Ticaret Sicil Gazetesi ve Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan portalı aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu. Alacaklılara ise dikkat çeken bir uyarı yapıldı: İlana itiraz etmek isteyen alacaklıların 7 gün içinde dilekçeyle mahkemeye başvurarak konkordato talebinin reddini, somut delillerle birlikte sunmaları gerekiyor.

Konkordato tasdik sürecine ilişkin ön inceleme duruşması 8 Temmuz 2025 günü saat 10.45'te yapılacak. Duruşma, Tekirdağ Adliyesi’nde görülecek ve mahkeme, tarafların beyanlarını ve konkordato komiserlerinin hazırlayacağı raporları dikkate alarak sürecin geleceğine karar verecek.