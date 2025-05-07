Türkiye’nin mobilya devi Bellona satıldı! Satış rakamı dudak uçuklattı

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Türkiye’nin önde gelen mobilya markalarından Bellona, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından düzenlenen ihale ile resmen satışa çıktı.

6 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen satış, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

TMSF’den yapılan açıklamaya göre, Hazine’ye ait %100 oranındaki Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisseleri için düzenlenen ihale kamuoyuna Resmi Gazete, ulusal gazeteler ve internet sitesi üzerinden duyuruldu.

7 MİLYAR TL’YE SATILDI

İhaleye çıkarılan şirketin muhammen bedeli tam 7 milyar TL olarak belirlenirken şirketin yeni sahibinin kim olacağı merakla beklenirken, TMSF, ihalede uygun teklif veren yatırımcıların Rekabet Kurumu izin sürecinin başlatıldığını da açıkladı.

Bu adım, Türkiye'nin sanayi ve ticaret alanında büyük bir el değişiminin habercisi olarak değerlendiriliyor.