Türkiye’nin ünlü AVM’si satışa çıkıyor! İstenen rakam dudak uçuklattı

Haber Merkezi

Zorlu Holding’e bağlı şirketlerden gelen haberler gündemdeki yerini korurken bu kez İstanbul’un en ünlü AVM’leri arasında yer alan Zorlu Center’ın satılacağı iddia edildi.

Holdingin devasa borç yükü, işten çıkarma planları ve özellikle iştiraki Vestel’deki rekor zararın ardından ortaya atılan bu iddia gündemde adeta bomba etkisi yarattı.

Nefes Gazetesi’nde yer alan habere göre, AVM’nin satış bedeli dudak uçuklattı. İddialar hakkında herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.

SATIŞ BEDELİ DUDAK UÇUKLATTI

İddia edilene göre, Zorlu Holding’e bağlı olan ve yapım maliyeti arsa bedeli dahil yaklaşık 3.5 milyar doları bulduğu belirtilen dev Zorlu Center projesinin en önemli ve en çok gelir getiren kısımlarından biri olan alışveriş merkezi (AVM) bölümünün satışı masaya yatırmış durumda.

İstanbul’da merkezi bir konumda yer alan ve lüks tüketim ile sosyal yaşamının kalbinin attığı noktalardan biri olan Zorlu AVM için öngörülen satış bedelinin ise 1.5 milyar Euro’luk (yaklaşık 50 milyar TL) olduğu iddia ediliyor.

Gündemde adeta bomba etkisi yaratan iddiaya göre, bu dev satış hamlesinin arkasındaki temel nedenin ise, Zorlu Holding’in bir diğer önemli iştiraki olan ve son dönemde büyük zararlar açıklayan Vestel için kaynak yaratma olduğu söyleniyor.

Zorlu AVM’nin satışından elde edilecek gelirin, Vestel’in finansal yapısını güçlendirmek, borçlarını hafifletmek ve planlanan yeni yatırımlar için kullanılması hedefleniyor.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Zorlu AVM’nin satışıyla ilgili gündemde büyük bir yankıya neden olan bu iddialar hakkında Zorlu Holding tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak haberin duyulmasıyla birlikte, iddia hem finans piyasalarında hem de iş dünyasında, özellikle perakende ve gayrimenkul sektörlerinde büyük yankıya neden oldu.