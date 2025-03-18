Türkiye’nin ünlü giyim devi iflasın eşiğinde! Her AVM’de mağazası bulunuyordu

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Moda dünyasında yaşanan ekonomik sıkıntılar dünyanın dört bir yanında yer alan birçok markayı iflas ile burun buruna getirmiş durumda.

Türkiye merkezli ünlü kadın giyim devi Batik, 2020 yılında baş göstermeye başlayan mali sıkıntıların ardından Myglobe şirketine satılmıştı.

Ancak gerçekleşen satışın ardından marka ne yazık ki yeni sahiplerinin de yüzünü güldürmedi. Myglobe’nin sahibi Mehmet Yılmaz tarafından satın alınan kadın giyim devi yaşanan mali sıkıntılara daha fazla dayanamadı.

Hem Myglobe özelinde hem de şirket sahibi Mehmet Yılmaz konkordato başvurusunda bulundu. Bireysel konkordato talebi reddedilen Yılmaz, pek çok AVM’de yer alan Batik hakkında yapılan talep değerlendirilmeye alındı.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Türkiye’nin en eski hazır giyim markalarından biri olan Batik hakkında Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne aralık ayında yapılan başvurusunun ardından mahkeme tarafından markaya 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verilmişti.

Şirketin mali tablolarını incelemek için görevlendirilen 3 kişilik konkordato komiser heyetinin hazırladığı rapor sonucunda Batik'i bünyesinde bulunduran Myglobe hakkında 1 yıllık kesin mühlet kararı verilirken, şirketin patronu Mehmet Yılmaz için verilen 3 aylık geçici mühlet kararı ise uzatılmadı.

Kesin mühlet kararı verilen markanın toplam borcunun 125 milyon TL'yi aştığı öğrenildi. Şirket hakkında mahkeme kararıyla alacaklılar kurulu oluşturacağı öğrenildi.