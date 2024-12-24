Türkiye’ye Perşembe günü giriş yapacak: İşte kar yağışı beklenen iller

Haber Merkezi

Türkiye, yeniden soğuyan hava dalgasıyla karşı karşıya kalıyor.

Meteoroloji kaynaklarından alınan bilgilere göre, Perşembe günü havalar birden düşecek ve yağışlar ülkenin çeşitli bölgelerinde etkili olacak.

Özellikle bazı illerde kar yağışı bekleniyor. Soğuyan hava, kış mevsiminin tam anlamıyla etkisini hissettireceği dönemi başlatıyor.

KAR BEKLENEN BÖLGELER

Meteoroloji kaynağı HavaCity, X hesabından yaptığı paylaşımla Perşembe günü beklenen yağışları duyurdu.

Paylaşımında, “İstanbul'da yarından itibaren hafta boyu aralıklarla yağmur bekliyorum. Salı günü lokal olarak daha kuvvetli yağışlar görebiliriz. Perşembe'den itibaren hava soğuyor, sıcaklıklar tek hanelere iniyor. Trakya'da Kar ihtimali var” ifadelerine yer verdi.