Türkler kutluyor: Bugün Nardugan Bayramı! İşte hikayesi ve önemi Orta Asya Türkleri, yeni yılı "Nardugan Bayramı" adıyla her yıl 21 Aralık'ta kutluyor.

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Yeni yılı kutlamak, birçok kültürde vardır ancak "yılbaşı", "noel" gibi isimlerden farklılık gösterir.

Eski Türk geleneklerine bakıldığında yeni yıl için "Nardugan Bayramı" kutladıkları görülür.

Nardugan, Moğol dilindeki Nar (Güneş), Türk dilindeki Tuqan (Doğan) sözcüklerinden oluşmuştur.

Nardugan Bayramı'nda "Ayaz Atı"n geldiğine inanılır ve bereket için evlerde nar kırılır. Yemekler yenir, şenlikler düzenlenir, şarkılar söylenir.

Peki, Nardugan Bayramı ne zaman? Nasıl kutlanır, neler yapılır? İşte bilgiler...

Nardugan Bayramı önemi

İnanışa göre gece ve gündüz durmadan bir mücadele içindedir.

Gecelerin kısalıp gündüzlerin uzamaya başladığı 21 Aralık günü, gece ile gündüz savaşır.

Türkler de Güneş önemli bir kavram olduğu için gündüzün geceyi yendiği gün sevinçle karşılanır.

Nardugan Bayramı'nda neler yapılır?

Nardugan Bayramı, meyve, şekerleme, kuruyemiş ve diğer hediyelerin paylaşıldığı, ailelerin bir araya geldiği bir dönemi temsil eder.

Bayram, zengin bir sofra hazırlanması, geleneksel danslar, müzikler ve çeşitli etkinliklerle kutlanır.

Aynı zamanda, geçmiş yılın bereketini anma ve yeni yılı karşılama amacını taşır.