Turşunun üzeri neden beyazlar? Turşunun beyazlaması nasıl önlenir?

Hüseyin Topuz

Turşunun üzerinin beyazlaması, genellikle yüzeyde maya veya küf oluşumundan kaynaklanır.

Bu durum, turşunun yapımında kullanılan malzemelerin hijyenine, saklama koşullarına ve tuz oranına bağlı olarak ortaya çıkabilir.

Eğer turşunun üzerinde beyaz bir tabaka oluşmuşsa, bu genellikle zararsız bir maya türüdür.

Ancak küf oluşumu varsa, turşunun bozulmuş olabileceğini unutmamak gerekir. Bu durumda turşuyu tüketmekten kaçının.

İşte turşunun beyazlamasının nedenleri ve bunu önlemek için alabileceğiniz önlemler...

Turşunun Üzeri Neden Beyazlar?

- Turşunun suyundaki tuz oranı düşükse, maya ve küf oluşumuna uygun bir ortam sağlanabilir.

- Kullanılan sebzeler, kaplar veya ekipman yeterince temizlenmediyse mikroorganizmalar yüzeyde üreyebilir.

- Turşunun yüzeyinin hava ile temas etmesi maya oluşumunu tetikleyebilir.

- Turşunun fazla sıcak bir ortamda saklanması fermantasyonu hızlandırabilir ve bu da yüzeyde beyazlık oluşmasına neden olabilir.

Turşunun Beyazlaması Nasıl Önlenir?

- Turşu suyundaki tuz oranını %8-10 seviyesinde tutmaya özen gösterin. Tuz, mikroorganizmaların üremesini engelleyen doğal bir koruyucudur.

- Sebzeleri iyice yıkayın ve turşu için kullanacağınız kavanozları sıcak su ile sterilize edin.

- Turşunun tamamen salamura suyunun içinde kalmasını sağlayın. Üzerine ağırlık koyarak sebzelerin yüzeye çıkmasını engelleyebilirsiniz.

- Turşuları serin ve karanlık bir yerde muhafaza edin. İdeal sıcaklık 15-20°C arasıdır.

- Salamuraya sirke eklemek, maya ve küf oluşumunu önlemeye yardımcı olur.