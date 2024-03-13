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TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı 3 maç belli oldu! İşte şifresiz maçların programı...

TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı 3 maç belli oldu! İşte şifresiz maçların programı... Şifresiz maç yayınları ile dikkat çeken TV8,5'un 13-14 Mart tarihleri arasında yayınlanayacağı Avrupa kupası maçlarının programı belli oldu. İşte şifresiz yayınlanacak maçların programı...