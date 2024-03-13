TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı 3 maç belli oldu! İşte şifresiz maçların programı...

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TV8,5 kanalı 13-14 Mart tarihleri arasında yayınlayacağı şifresiz maçları duyurdu.
Her hafta birçok mücadeleyi ekranlara getiren TV8,5, 12-17 Mart tarihleri arasında şifresiz maç yayınlarına devam ediyor.
Avrupa kupalarında oynanan maçları şifresiz olarak ekrana getiren TV8,5 yayınlarını sürdürüyor.
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yayınlarıyla dikkat çeken TV8,5, 13-14 Mart arasında yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı.
Peki, Avrupa kupalarında hangi maçlar şifresiz olarak yayınlanacak? İşte TV8,5'un ekrana getireceği maçların programı...
TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçlar
13 Mart Çarşamba
23:00 Borussia Dortmund - PSV Eindhoven
14 Mart Perşembe
20:45 Glasgow Rangers - Benfica
23:00 Aston Villa - Ajax