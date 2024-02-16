TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı 4 maç belli oldu! İşte 16-18 Şubat şifresiz maç programı... TV8,5'un bu hafta şifresiz olarak ekrana getireceği maçlar açıklandı. İşte 16-18 Şubat tarihleri arasında TV8,5'ta canlı yayınlanacak maçlar...

ensonhaber.com

Her hafta şifresiz maç yayınları ile dikkat çeken TV8,5'un bu hafta yayınlayacağı maçların programı yayın akışında duyurdu.

Hollanda Eredivisie ve Yunanistan Süper Ligi'nde oynanan bazı maçları şifresiz olarak yayınlayan TV8,5 futbolseverleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Futbolseverler TV8,5 ekranlarında yayınlanacak şifresiz maçları yakından takip ediyor.

TV8,5'un 16-18 Şubat tarihleri arasında şifresiz olarak ekrana getireceği maçların programı belli oldu.

Bu hafta Hollanda Eredivisie ve Yunanistan Süper Ligi'nde oynanacak 4 maç TV8,5'ta şifresiz olarak ekrana gelecek.

Peki, TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç takvimi...

16 Şubat Cuma

22:00 PSV Eindhoven - Heracles (TV8,5)

17 Şubat Cumartesi

21:30 Panathinaikos - Lamia (TV8,5)

18 Şubat Pazar

16:30 Ajax - NEC Nijmegen (TV8,5)

18:45 Feyenoord - RKC Waalwijk (TV8,5)