TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı 6 maç açıklandı! İşte şifresiz yayınlanacak maçlar...

ensonhaber.com
TV8,5'un 5-7 Nisan tarihleri arasında yayınlayacağı maçların programı açıklandı.
Hollanda Eredivisie, Yunanistan Süper Ligi ve Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynanan bazı maçları şifresiz olarak yayınlayan TV8,5 bu haftaki programını duyurdu.
Futbolseverler TV8,5 ekranlarında yayınlanacak şifresiz maçları yakından takip ediyor.
Bu hafta Hollanda Ligi, Yunanistan Süper Ligi ve Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynanacak 6 maç TV8,5'ta şifresiz olarak ekrana gelecek.
Peki, TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç takvimi...
5 Nisan Cuma
22:00 Damac - Al Nassr
6 Nisan Cumartesi
17:30 Sparta Rotterdam - Heracles
19:45 PSV - AZ Alkmaar
22:00 Twente - Fortuna Sittard
7 Nisan Pazar
15:30 Feyenoord - Ajax
19:30 Aris - Panathinaikos