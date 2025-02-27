Uçağa binmeden önce kontrol edin: Valizde bulunursa anında el konuluyor!

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Hem zaman hem de konfor açısından daha cazip olan ulaşım tercihleri arasında yer alan hava yolu ulaşımı kara yolu ya da deniz yolu ulaşımına nazaran daha fazla kısıtlama içerir.

Bu kısıtlamalar arasına valizinizde yer alan bazı ürünlerde dahil olurken belli başlı ürünlerin valizde taşınması tamamen yasaktır.

Sizde hava yolu ulaşımını tercih ettiğiniz durumlarda o ürünleri valizinizde bulundurmanız durumunda anında el konulacağını gözden kaçırmayın. İşte, havalimanlarında el konulan o ürünler...

UÇAK İÇİNE ALINMIYOR

Son olarak Fransa’da bulunan Paris- Only Havalimanı’nda yapılan araştırma sonucunda hava yolu şirketleri tarafından uçak içine alınması yasak olan ürünler listesi belli oldu.

Uçak bagajlarında taşınmalarının da yasak olduğu o ürünler ile havalimanına giden ürünleriyle vedalaşıyor. Özellikle kesici aletler, yanıcı maddeler ve büyük sıvı şişeleri güvenlik kontrollerinden geçemeyen ürünlerin başında yer alıyor.

Bu ürünlerin yanında kimsenin aklının ucundan bile geçirmediği ancak en fazla toplanan eşya, Nutella kavanozları oldu. Bu büyük boy kavanozlar, sıvı olarak kabul edildiği için uçak içine alınamıyor.

Nutella’dan sonra güvenlikte en çok toplanan ürünler arasında matkaplar, darbeli matkaplar ve kettlebell ağırlıkları gibi sıra dışı nesneler de bulunuyor.