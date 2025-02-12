Uçak pencerelerinin oval olmasının sebebi bakın neymiş...

Hüseyin Topuz

Uçak pencerelerinin neden yuvarlak olduğunu hiç merak ettiniz mi?

Günümüzde yolcu uçaklarında yaygın olarak kullanılan oval veya yuvarlak pencereler, sadece estetik bir tercih değil, aynı zamanda güvenlik açısından kritik bir mühendislik çözümüdür.

Uçuş sırasında kabin içi ve dış ortam arasındaki büyük basınç farkı, uçak gövdesi üzerinde ciddi bir gerilim oluşturur.

Geçmişte kullanılan kare ve dikdörtgen pencereler, bu basınç altında zayıf noktalar yaratarak kazalara neden olmuştur.

Uçak pencereleri yuvarlak yapılır çünkü bu tasarım, yapısal dayanıklılığı artırır ve metal yorgunluğunu önler.

1950’lerde uçaklar daha yüksek irtifalara çıkmaya başladığında, kare veya dikdörtgen pencereler kullanılan uçaklarda ciddi yapısal sorunlar ortaya çıktı.

Köşeli pencereler, basınç değişimleri nedeniyle stresin yoğunlaştığı noktalar yaratarak metal yorgunluğuna ve uçak gövdesinde çatlaklara yol açtı. Bu da bazı kazalara sebep oldu.

Yuvarlak veya oval pencereler ise stresin eşit şekilde dağılmasını sağlar, böylece basınç değişimlerine karşı daha dayanıklı hale gelir. Aynı zamanda aerodinamik performansı da olumlu etkileyerek uçuş güvenliğini artırır.