Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı? 2025-26 e-Devlet ücretli öğretmenlik başvurusu...

Yeni eğitim dönemine kısa bir süre kala, ücretli öğretmenlik başvurularıyla ilgili detaylar araştırma konusu oldu.

2025-2026 eğitim öğretim yılı için Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açacağı başvuru ekranı ve şartlar merak ediliyor.

Özellikle üniversiteden yeni mezun olan ya da pedagojik formasyonu bulunan adaylar, başvuruların ne zaman başlayacağını ve nasıl yapılacağını öğrenmek istiyor.

Peki, ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, başvuru nereden ve nasıl yapılır? İşte e-Devlet üzerinden 2025 ücretli öğretmenlik başvuru ekranı ve sürece dair tüm detaylar…

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI BAŞLADI MI 2025

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için ücretli öğretmenlik başvurularını il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla alacak.

Henüz merkezi düzeyde resmi bir duyuru yapılmamış olsa da, bazı illerde başvuru ekranı e-Devlet üzerinden açıldı. Bu nedenle öğretmen adaylarının, görev almak istedikleri ilin ya da ilçenin resmi internet sitesini düzenli olarak kontrol etmeleri büyük önem taşıyor.

Genellikle ağustos ayı sonuna kadar başvurular alınmakta ve okulların açılmasına yakın süreçte görevlendirmeler yapılmaktadır.

NASIL BAŞVURULUR

Ücretli öğretmenlik başvurusu, www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresiyle giriş yapılarak gerçekleştiriliyor.

Adaylar, “Milli Eğitim Bakanlığı – Ücretli Öğretmenlik Başvurusu” ekranından kişisel bilgilerini ve tercihlerini girerek başvurularını tamamlayabiliyor. Başvuru sırasında:

Mezuniyet belgesi,

Kimlik bilgileri,

Pedagojik formasyon (varsa),

Öncelikli alanlar (örneğin özel eğitim, İngilizce vb.)

gibi belgelerin sisteme yüklenmesi gerekiyor.

e-Devlet Başvuru Ekranı