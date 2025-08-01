Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı? MEB ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okullarda görev almak isteyen binlerce kişi, 2025/2026 eğitim öğretim yılı ücretli öğretmenlik başvurularının ne zaman ve nasıl yapılacağını araştırıyor.

Yeni eğitim yılı öncesinde pek çok il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü başvuru süreçlerini başlattı.

Ücretli öğretmenlik başvuruları her yıl olduğu gibi bu yıl da e-Devlet üzerinden alınıyor.

Adayların, "Ders Ücreti Karşılığında Öğretmen Görevlendirme Başvurusu" hizmeti aracılığıyla bilgilerini sisteme girmeleri gerekiyor.

Bazı ilçe milli eğitim müdürlükleri, e-Devlet başvurusuna ek olarak kendi internet siteleri üzerinden de ön başvuru formu talep edebiliyor.

Bu nedenle adayların görev almak istedikleri ilçe müdürlüklerinin duyurularını düzenli olarak takip etmeleri önem taşıyor.

Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı?

Başvuru tarihleri il ve ilçelere göre farklılık gösterebiliyor. Örneğin İstanbul Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü başvuruları 7 Temmuz itibarıyla alırken, Şırnak’ta başvuruların 21 Temmuz – 15 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı bildirildi.

MEB ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular sırasında adaylardan mezuniyet bilgileri, varsa formasyon belgeleri, KPSS puanı gibi bilgiler talep ediliyor. Görevlendirme yapılacak adaylardan ise kimlik fotokopisi, adli sicil kaydı, sağlık raporu gibi çeşitli belgeler isteniyor.

Ücretli öğretmenlik için başvurabilecek adaylar arasında eğitim fakültesi mezunları öncelikli kabul ediliyor. Formasyon sahibi fen-edebiyat fakültesi mezunları, diğer lisans mezunları ve belirli şartları taşıyan ön lisans mezunları da başvuru yapabiliyor.

Atamalar, ihtiyaç durumuna göre okul müdürlükleri tarafından yapılırken, sonuçlar SMS, e-posta veya ilçe müdürlüklerinin resmi internet siteleri üzerinden ilan ediliyor.

2025–2026 eğitim öğretim yılı için ücretli öğretmenlik yapmak isteyen adayların, başvuru takvimini kaçırmamak adına hem e-Devlet sistemini hem de görev almak istedikleri ilçe MEB sitelerini yakından takip etmeleri tavsiye ediliyor.