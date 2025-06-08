Ücretsiz telefon faturası yardımı başladı: Turkcell, Vodafone, Türk Telekom fark etmiyor

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Yapı Kredi, yeni müşterilerine yönelik cazip bir kampanya başlattı.

30 Haziran’a kadar “SUPERFATURA” kodunu kullanarak bankanın mobil uygulamasından ilk defa hesap açan kişiler, cep telefonu faturalarını 6 ay boyunca Yapı Kredi’ye ödetme fırsatı yakalıyor.

Kampanyaya katılmak isteyenlerin, Yapı Kredi mobil uygulamasını indirip “Yapı Kredili Ol” adımını tamamladıktan sonra, referans kodu kısmına “SUPERFATURA” yazmaları gerekiyor.

Ayrıca, yeni müşterilerin bankadan bireysel kredi kartı başvurusu yapıp onay alması ve telefon faturalarının kredi kartı ile otomatik ödeme talimatı verilmesi şart.

Kampanya kapsamında, her ay maksimum 300 TL’ye kadar olan cep telefonu faturaları Yapı Kredi tarafından ödenecek ve bu tutar müşterinin kredi kartına indirim olarak yansıtılacak.

OTOMATİK TALİMATLAR 6 AY BOYUNCA AKTİF KALACAK

Banka, kampanya kapsamında verilen otomatik fatura talimatlarının kampanya bitiş tarihinden itibaren en az 6 ay boyunca aktif olması gerektiğini duyurdu.

Kampanya şartlarına göre, daha önce iptal edilmiş veya birinci derece yakın adına verilen otomatik talimatlar geçerli sayılmayacak.

Ayrıca, Yapı Kredi yalnızca cep telefonu faturalarını kapsıyor. Bu nedenle Hızlıcep gibi diğer fatura türleri kampanyaya dahil edilmiyor.

Kredi kartına yapılacak indirim ise faturanın takip eden ayının 10’una kadar aktarılacak ve işlem süresi en fazla iki iş günü sürecek. Talimat iptal edildiği takdirde ise yüklenen indirim geri alınacak.