UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi tarihi 2026: Play-off maçları ne zaman?

Avrupa kupalarında kritik viraja girildi.

UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasının tamamlanmasıyla birlikte gözler son 16 play-off turu kura çekimine çevrildi.

Son 16 yolunu belirleyecek kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Peki, kura çekimi ne zaman yapılacak? Avrupa Ligi play-off maçları hangi tarihte başlayacak?

PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan, play-off turu kura çekimiyle devam edecek.

Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi 30 Ocak Cuma günü TSİ 15.00’ten itibaren gerçekleşecek.

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Lig etabının tamamlanmasının ardından play-off turu karşılaşmaları 19 ve 26 Şubat tarihlerinde oynanacak. Bu turu geçen takımlar, Mart ayında son 16 mücadelesine çıkacak.

Organizasyonda son 16 turu maçları 12 ve 19 Mart’ta yapılırken, çeyrek final karşılaşmaları 9 ve 16 Nisan tarihlerinde futbolseverlerle buluşacak. Yarı final heyecanı ise 30 Nisan ve 7 Mayıs’ta yaşanacak. Avrupa Ligi’nde sezonun şampiyonu, 20 Mayıs’ta oynanacak final karşılaşmasıyla belli olacak.