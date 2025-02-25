UEFA gelirleri belli oldu: Temsilcilerimiz kasalarını doldurdu! İşte, kazanılan rakamlar

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UEFA Avrupa Ligi’nde play-off mücadelelerinin geride kalmasının ardından temsilcilerimizin elde ettiği gelirler hesaplandı.

Play-off turunun son karşılaşmasında Anderlecht ile karşılaşan Fenerbahçe 3-0’lik galibiyetinin ardından 2-2 berabere kalmasıyla birlikte son 16 turuna yükselmeyi başardı.

Play-off turunda diğer bir temsilcimiz olan Galatasaray ise AZ Alkmar karşılaşmasının ilk turunda aldığı 4-1’lik mağlubiyetin ardından rövanş maçında 2-2 beraberlik yakalamasının ardından Avrupa yolculuğuna veda etti.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nin play-off karşılaşmaları sonrası takımların kasalarına koyduğu gelirler dikkat çekti.

KASALAR DOLDU

Football Meets Data, Devler Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda Lille'e kaybettikten sonra Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye başlayan Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'e elenmesinin ardından rotasını Kupa 2'ye çeviren Galatasaray'ın UEFA gelirlerini hesapladı.

FENERBAHÇE

Şampiyonlar Ligi/Avrupa Ligi Eleme: 180 bin euro Avrupa Ligi katılım: 4.31 milyon euro Pazar payı ve 5 yıllık kat sayı: 4.99 milyon euro 10 yıllık kat sayı: 1.77 milyon euro Puan: 1.5 milyon euro Sıralama bonusu: 1.08 milyon euro Play-off ve eleme turu bonusu: 2.05 milyon euro

TOPLAM: 15 milyon 870 bin euro

GALATASARAY

Şampiyonlar Ligi/Avrupa Ligi Eleme: 4.29 milyon euro Avrupa Ligi katılım: 4.31 milyon euro Pazar payı ve 5 yıllık kat sayı: 4.12 milyon euro 10 yıllık kat sayı: 1.2 milyon euro Puan: 1.95 milyon euro Sıralama bonusu: 2.21 milyon euro Play-off ve eleme turu bonusu: 300 bin euro

TOPLAM: 18 milyon 380 bin euro