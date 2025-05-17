Ulaşımda Hayırlı Olsun: O Kişilere 3 Ay Ücretsiz...

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Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yönetmelik değişikliğine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu, değişikliklerin kadın şoför istihdamından motokurye faaliyetlerine kadar geniş bir yelpazede hayata geçirildiğini kaydetti.

Motokuryelerin ilk defa kayıt altına alındığını bildiren Uraloğlu, sektörde yetkin ve eğitimli kuryeler ile hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sunacaklarını ifade etti.

'MOTOKURYELERE YETKİ BELGESİ ZORUNLULUĞU GELDİ'

Motokuryelere P1 yetki belgesi alma zorunluluğu getirildiğini belirten Bakan Uraloğlu, "En fazla 3 taşıtla faaliyet gösterecek motokuryelere, yetki belgesi ücretinde yüzde 85 indirim uygulanacak. Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren ilk 6 ay içerisinde yetki belgesi alacak motokuryeler, yüzde 95 indirimden faydalanabilecek" dedi.

Uraloğlu ayrıca kuryelerin yetki belgelerini yüzde 5'e varan indirimle e-Devlet üzerinden alabileceklerini belirtti.

Bakan Uraloğlu, yetki belgesine ilave edilecek taşıtlara ilişkin şartların da belirlendiğini belirterek, "Yönetmelik ile birlikte motokuryelerin uzun süreli veya finansal kiralamalı taşıtları da kullanmalarına ve kurye işletmecilerinin ilk 6 ay içerisinde yetki belgelerine kaydedecekleri 15 yaşına kadar olan taşıtların kullanılmasına da imkan sağlanıyor. Kurye işletmeciliğinde şoförler dışında teslimatı yapan kuryeler için kurye faaliyet belgesi alma zorunluluğu getirildi" açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, kurye işletmecilerinin mesleki yeterlilik belgelerinin 1 yıl içerisinde alınmasına olanak sağlandığını açıkladı.

"SÜRE TAAHHÜDÜ YASAK"

Firmalara, istihdam ettikleri her kuryeyi bakanlığa bildirme zorunluluğu getirildiğine dikkat çeken Uraloğlu, kuryelerin belirli suçlardan hüküm giymemiş olmasının da zorunlu olduğunu ifade etti.

Uraloğlu, "Kurye işletmeciliği faaliyetlerinde, hizmet alan ve verenlerin hak ve menfaatlerini korumak için de birtakım düzenlemeler de hayata geçti. Teslimi mümkün olmayan adreslere kurye gönderisi kabulü yapılması ve kurye faaliyetlerinde herhangi bir taşıma süresi taahhüdünde bulunulması yasaklandı" dedi.

3 AY ÜCRETSİZ UZATILACAK

Kadın şoför istihdamını artırmak için yeni teşvikler getirdiklerini de açıklayan Uraloğlu, "İstihdam edilen her kadın şoför için taşıt kartı ücretinde yüzde 95 indirim sağlayacağız. Halihazırda 3 bin 19 lira olan taşıt kartı ücreti, söz konusu indirim ile 150 lira olacak. Ayrıca son 1 yılda taşıtlarının yüzde 10'u kadar kadın şoför istihdam eden firmaların yetki belgelerini 3 ay süreyle ücretsiz uzatacağız" dedi.