Ulaşımda tasarruf dönemi: 6 saatlik yol 2 saate düşüyor

Haber Merkezi

Türkiye'nin güney hattında ulaşımı kökten değiştirecek olan Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi, bölge halkı için adeta zamanla yarışın yeni adresi olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje tamamlandığında, Mersin’den Gaziantep’e trenle gitmek artık saatler sürmeyecek.

Mevcut durumda 6 saat 23 dakika süren yolculuk, hızlı tren sayesinde yalnızca 2 saat 15 dakikaya inecek.

Yüksek hızlı tren teknolojisiyle donatılan hat, aynı zamanda bölgedeki ticaret, turizm ve istihdama da can suyu olacak.

PROJENİN DETAYLARI

Toplam hat uzunluğu: 303 km

Hız: 160-200 km/s

Sistem: Çift hatlı, elektrikli ve sinyalli

Yapılar

50 tünel

63 köprü ve viyadük

130 alt ve üst geçit

EKONOMİK VE TURİSTİK ETKİSİ

Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi'nin tamamlanmasıyla birlikte Gaziantep, ulaşımda yeni bir çağın kapılarını aralıyor.

Doğu ile batı arasında köprü konumuna gelen şehir, artık sadece sanayisiyle değil, hızla gelişen ulaşım altyapısıyla da dikkat çekecek.

Projeyle birlikte Gaziantep'in Mersin, Adana ve Osmaniye gibi önemli merkezlerle olan bağlantısı güçleniyor.

Saatler süren yolculuklar artık dakikalarla ölçülecek; bu da hem turizme hem de ticarete ivme kazandıracak.

Gaziantep’in gastronomi turizmi daha fazla ziyaretçiye ulaşırken, sanayi ve tarım ürünleri pazara daha hızlı ulaşma şansı yakalayacak.

Yeni ulaşım hattı, yatırımcılar için de cazip fırsatlar sunuyor. Kolay erişim, düşük lojistik maliyetleri ve genişleyen pazar ağı, Gaziantep’i bölgenin yükselen değeri haline getiriyor.