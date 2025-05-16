Ulaşımda yeni dönem başlıyor: 3 ay boyunca ücretsiz olacak!

Haber Merkezi

Karayolu Taşıma Yönetmeliği özelinde dikkat çeken düzenlemelere gidildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapılan yeni düzenlemelerle taşımacılık sektöründe önemli değişiklikler getirildiğini duyurdu.

Söz konusu yeni düzenlemelerle birlikte, motokuryelerin kayıt altına alınmasından, kadın şoför istihdamına teşviklere kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığı belirtildi.

Taşıma Yönetmeliği’nde yeni bir dönemin kapılarını aralayan düzenlemeyle birlikte motokuryeler sektörde ilk defa kayıt altına alındı.

Artık motokuryelerin faaliyet gösterirken P1 yetki belgesi alması zorunlu hale geldi. Bakan Uraloğlu, bu düzenlemenin sektördeki hizmet kalitesini artırmak amacıyla yapıldığını vurguladı.

KADIN ŞOFÖR İSTİHDAM EDENE 3 AY ÜCRETSİZ!

Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte kadın şoförlerin taşımacılık sektöründe daha fazla yer alabilmesi için yeni teşvikler getirildi.

Düzenleme kapsamında artık her kadın şoför için taşıt kartı ücreti yüzde 95 oranında indirilerek 150 liraya düşürülecek. Ayrıca, yüzde 10 kadın şoför istihdam eden firmalar için yetki belgeleri üç ay süreyle ücretsiz uzatılabilecek.