Ülkeler emeklilik yaşlarına göre sıralandı! Türkiye’nin sıralaması şaşırttı

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Emeklilik yaşı her ülkede farklılık gösteren verilerin başında yer alır. Çalışma hayatını ve koşullar hakkında da bilgi sahibi olmayı sağlayan emeklilik yaşı özelinde yapılan bir araştırma dünya genelindeki ülkelerin emeklilik yaşlarını ortaya koydu.

Küresel veri platformu TradingEconomics tarafından ortaya koyulan veriler sonucunda dünya genelinde emeklilik yaşları ülkeden ülkeye önemli farklılıklar gösteriyor.

Bu farklılıklar, ülkelerin demografik yapıları, ekonomik durumları ve sosyal güvenlik sistemlerinin sürdürülebilirliği gibi çeşitli faktörlere dayanıyor.

Birçok kişinin çalışmak için gitmeyi hedeflediği Avrupa ülkeleri geç emeklilik yaşlarıyla dikkat çekiyor. Türkiye’nin sıralamadaki yeri ise birçok Avrupa ülkesinin aşağısında kalarak daha erken emeklilik şansı verildiğini gözler önüne seriyor.

EN GEÇ EMEKLİ OLUNAN 10 ÜLKE

1-Danimarka: 70 yaş

2- Avustralya: 67 yaş

3- Yunanistan: 67 yaş

4- ABD: 66.6 yaş

5- İspanya: 66.5 yaş

6- Portekiz: 66.3 yaş

7- Almanya: 66 yaş

8- Kıbrıs: 65.5 yaş

9- Arnavutluk: 65 yaş

10- Avusturya: 65 yaş

29- Türkiye: 60 yaş