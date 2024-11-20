Haberler



Bilgi



Uluslar Ligi 2024 Türkiye puan durumu: Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç?

Uluslar Ligi 2024 Türkiye puan durumu: Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç? UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye galibiyet parolasıyla çıktığı Karadağ mücadelesinden mağlup ayrıldı. Maçın akabinde grubun ilk aşaması tamamlandı ve puanlar belli oldu. Peki, Uluslar B Ligi Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç? Türkiye nasıl tur atlar? İşte son durum...