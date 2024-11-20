Uluslar Ligi 2024 Türkiye puan durumu: Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç?
Yağmur Dinç

2024-2025 sezonunda Uluslar Ligi 54 ülkenin katımıyla gerçekleştirliyor. A, B ve C liglerinde 16 takım mücadele ederken D Ligi’nde ise toplam 6 takım yer alıyor.

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ ile mücadelesinde 3-1 yenildi.

Uluslar Ligi'nin ilk aşaması tamamlandı ve puan durumu da şekillendi. UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye galibiyet parolasıyla çıktığı mücadeleden mağlup ayrıldı.

Uluslar B Ligi'nde grubunu ikinci sırada tamamlayan ekipler, A Ligi'nde bir grup üçüncüsüyle play-off oynayacak ve A Ligi bileti almaya çalışacak.

Peki, Uluslar Ligi Türkiye puanı kaç, kaçıncı sırada? İşte puan durumu...

TÜRKİYE ULUSLAR B LİGİ PUAN TABLOSU 2024

A Milli Takım, Karadağ ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Türkiye, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla 11 puanda kalan Türkiye, 12 puana yükselen Galler'i geçemedi.

Galler, İzlanda'yı 4-1 mağlup etti ve grupta liderliğe yükselerek A Ligi'ne çıktı.

PUAN DURUMU

1. (12) Galler

2. (11) Türkiye

3. (7) İzlanda

4. (3) Karadağ

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Yağmur Dinç
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