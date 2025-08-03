Üniversiteler ne zaman açılacak? 2025-2026 akademik takvim…

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasına sayılı günler kala, üniversite adaylarının ve ailelerinin merakla beklediği sorulardan biri de yeni eğitim öğretim yılının başlangıç tarihi oldu.

2025-2026 akademik yılına ilk kez adım atacak öğrenciler, kayıt sürecinin ardından üniversite sıralarında yerini alacak.

Üniversiteler hazırlık sınıfı bilgilendirmeleri, ders seçimleri ve oryantasyon programlarıyla yeni öğrencilere kapılarını açacak.

Peki, üniversiteler ne zaman açılacak?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversite öğrencileri, 2025-2026 akademik yılının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Ancak Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yeni dönemin başlangıç tarihini henüz resmi olarak açıklamış değil. Bu nedenle gözler üniversitelerin kendi takvimlerine çevrildi.

Genel uygulamaya bakıldığında, üniversitelerde güz dönemi derslerinin genellikle Eylül ayının üçüncü haftasında, yani 15-22 Eylül 2025 tarihleri arasında başladığı görülüyor. Bu yıl da benzer bir takvim izlenmesi bekleniyor.

Ancak her üniversite kendi akademik takvimini ayrı ayrı belirlediği için tarihlerde birkaç günlük değişiklikler yaşanabiliyor.Bazı üniversitelerde 15 Eylül Pazartesi günü dersler başlarken, bazı kurumlarda bu tarih 23 Eylül'e kadar sarkabiliyor.

Öğrenciler, hangi tarihte derse başlayacaklarını kesin olarak öğrenmeleri için kayıtlı oldukları üniversitelerin resmi web sitelerindeki akademik takvimleri incelemeleri inceleyebilir.