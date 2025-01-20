Ünlü barbekü sosu raflardan toplatılıyor: Acil iadesi istendi

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ABD merkezli Monkey Spit LLC’ye ait Monkey Mop Barbekü Sosu, Atomic Mop Barbekü Sosu ve Swamp Mob Barbekü Sosu ürünleri, etiketlerde belirtilmeyen alerjenler nedeniyle toplatılıyor.

Geri çağırma kararı, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) denetimlerinin ardından alındı.

FDA tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu ürünlerde süt, buğday ve soya gibi alerjenlerin etiketlerde belirtilmediği keşfedildi.

Uzmanlar, bu ürünlerin tüketilmesinin ciddi veya yaşamı tehdit edici alerjik reaksiyonlara neden olabileceğini vurguluyor.

Yapılan incelemelerde, sorunun Monkey Spit LLC’nin paketleme süreçlerindeki geçici bir arızadan kaynaklandığı tespit edildi.

Sorunun tamamen düzeltildiğinden emin olunana kadar ürünlerin üretimi durduruldu.

TÜKETİCİLERİN İADE ETMESİ İSTENDİ

ABD merkezli Monkey Spit LLC, geri çağırma kararı alınan ürünleri satın alan tüketicilere önemli bir duyuru yaptı.

Şirket, tüketicilerden Monkey Mop Barbekü Sosu, Atomic Mop Barbekü Sosu ve Swamp Mob Barbekü Sosu ürünlerini satın aldıkları mağazalara iade etmelerini istedi.

Kaynak: FDA