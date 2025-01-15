Ünlü çamaşır suyu markasının satışı yasaklandı: Tüm raflardan toplatılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Akar' marka çamaşır sularının toplatılmasına ve piyasaya arzının durdurulmasına karar verdi.
Bakanlık, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde yayınladığı duyuruda, zincir marketlerde satışı yapılan 'Akar' marka çamaşır suyunun güvenlik standartlarına uygun olmadığını belirtti.
Bu kararın ardından, ürünlerin raflardan kaldırılması ve satışının yasaklanması kararlaştırıldı.
ÇOCUKLAR İÇİN TEHLİKE SAÇIYOR
Kararın gerekçesi, ürünün çocuk güvenliği açısından risk oluşturması.
'Akar' marka çamaşır suyunda dokunsal uyarı ve çocuk emniyet kapatma mekanizmasının bulunmaması, ciddi kazalara davetiye çıkarıyor.
Bu durum, özellikle ürünün yüksek yerlere kaldırılmaması halinde küçük çocuklar için ölümcül sonuçlara yol açabileceği belirtiliyor.