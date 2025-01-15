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Ünlü çamaşır suyu markasının satışı yasaklandı: Tüm raflardan toplatılıyor

Ünlü çamaşır suyu markasının satışı yasaklandı: Tüm raflardan toplatılıyor Tarım ve Orman Bakanlığı, zincir marketlerde satılan bir çamaşır suyu markası için toplatma kararı aldı. Ürünlerin piyasaya arzı da yasaklandı.