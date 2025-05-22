Ünlü çay markasında kanserojen madde çıktı! Market raflarından teker teker kalkıyor

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Almanya merkezli Selen Food GmbH tarafından üretilen bitki çayları üzerinde yapılan denetimler sonucunda o çaylarda kanserojen madde tespit edildi.

Markaya ait olan ve Avrupa’da satışa sunulan Selenium-Slim Plus Mate/Maydanoz/Elma bitki çayı karışımı için geri çağırma kararı aldı.

İçeriğinde insan sağlığı açısından ciddi riskiler taşıyan kanserojen madde olan dantron tespit edilen çayların tüketilmemesi konusunda uyarılar art arda yapıldı.

TÜKETMEYİ BIRAKIN!

Söz konusu olan bitki çaylarının ise 01/24 parti numarasına ve son kullanma tarihini ise 01/2027 olduğu belirtildi.

Şirket, yaptığı açıklamada söz konusu üründe bulunan dantron maddesinin bazı ülkelerde kanserojen olarak sınıflandırıldığını ve potansiyel sağlık riski taşıdığını duyurdu.

Yapılan duyuruda geri çağrılan çay karışımının bulunduğu paketler, satın alındığı satış noktalarına iade edilebilecek ve ücret iadesi yapılacağı vurgulandı.