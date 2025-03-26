Ünlü çikolata markasından kritik adım: Fabrikalarını kapatıyor

Haber Merkezi

Dünyanın en büyük gıda üreticilerinden Nestlé, Almanya’daki iki fabrikası için kapatma ve satış kararı aldı.

Şirketin bu adımı, artan üretim maliyetleri ve pazardaki aşırı kapasite nedeniyle kaçınılmaz hale geldi.

Yaklaşık 230 çalışanın doğrudan etkileneceği belirtilirken, sendikalar ve çalışanlar gelişmeleri endişeyle takip ediyor.

Nestlé'nin yaptığı açıklamaya göre, Düsseldorf yakınlarındaki Neuss fabrikası 2026 yılının ortasına kadar kademeli olarak kapatılacak.

Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde yer alan Conow tesisi ise 2025’in başında satılacak.

BAŞKA ÜLKELERDE ÜRETİM YAPILACAK

Kapanma kararının ardından, Neuss'taki fabrikada Thomy markasına ait yağ, mayonez ve hardal gibi ürünlerin cam, plastik şişe ve tüplerle paketlendiği üretim süreci yürütülüyordu.

Nestle, bu ürünlerin üretimini başka tesislere kaydırarak operasyonlarını sürdürecek. Conow fabrikasında ise Maggi ürünleri üretiliyordu. Şirket, bu tesisin üretim faaliyetlerini durdurarak üretimi Avrupa’daki başka ülkelere taşımayı planlıyor.

Bu kapsamda Conow tesisinin elden çıkarılması kapsamında, Nestle'nin başka bir Alman şirketiyle satış görüşmeleri yürüttüğü de bildirildi.

Gelişmelerin ardından, etkilenen çalışanlarla ilgili süreçlerin nasıl yönetileceği merak konusu oldu. Nestle, konuyla ilgili sendikalarla ve çalışan temsilcileriyle temas halinde olduğunu vurguladı.