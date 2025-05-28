Ünlü dondurma devi iflas bayrağını çekiyor! Yüzlerce şubesi kepenk indirecek

Haber Merkezi

Amerika’nın çocukluk anılarına karışan, nostaljik lezzetlerin baş tacı Thrifty Ice Cream, büyük bir belirsizlikle karşı karşıya. Ünlü eczane zinciri Rite Aid’in iflas başvurusunda bulunmasıyla birlikte, Thrifty markası içinde tehlike çanları çalmaya başladı.

Ülke genelindeki 500’den fazla satış noktası kapanma tehlikesiyle yüz yüze geldi. ABD’de 80 yıldır kare şeklindeki özel kepçeleriyle sunulan dondurmalar, rafine tarifleri ve uygun fiyat politikasıyla yıllarca Amerikan rüyasının tatlı bir parçası oldu.

Vanilyalıdan muzlu marshmallow’a kadar birçok özgün tatla adını duyuran marka, özellikle Kaliforniya’da adeta kült statüsüne ulaşmıştı. Ancak ana şirket Rite Aid tarafından son dönemlerde yaşanan mali kriz nedeniyle yüzlerce şubenin kapanması gündemde büyük bir yankıya neden oldu.

Marka için halen net bir kurtarma planı bulunmazken, bazı perakende gruplarının devralma görüşmeleri yaptığı da kulislerde konuşuluyor.

DEVRALINMAZSA DONDURMA DEVRİ KAPANACAK!

Thrifty Ice Cream’in geleceği, olası bir yatırımcının markayı devralıp faaliyetlerini sürdürmesine bağlanmış durumda.

Yatırımcı bulunmaması halinde, efsaneleşmiş tatlarıyla tanınan bu ikonik dondurma zinciri, tarihe karışma tehlikesiyle yüzleşmek durumda kalacak. Şirketin kaderi, iflas sürecindeki gelişmelere göre şekillenecek.