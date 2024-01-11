Ünlü ekonomistten kritik uyarı: Altın almayan başını taşlara vuracak 2024 yılının ilk haftalarında altın fiyatlarındaki yükseliş trendi, finans dünyasında dikkat çekiyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan uzman ekonomist Abdurrahman Yıldırım, yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu.

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2024 yılına dair altın fiyatlarına yönelik önemli tahminlerde bulunan ekonomist Abdurrahman Yıldırım, dolar kurundaki aşağı yönlü hareketin, altın fiyatlarını zirveye taşıyacağı konusunda açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, özellikle doların değer kaybetmesi ve faiz indirimlerinin başlamasıyla birlikte altının değer kazanacağını ifade etti.

Youtube üzerinden yaptığı açıklamada ekonomik faktörlere dikkat çeken Yıldırım, "Doların değer kaybetmesi, genellikle altın fiyatlarını olumlu etkiler. Aynı zamanda, faiz indirimleri de altın talebini artırabilir" dedi.

Bu durumun altın yatırımcıları için önemli bir fırsat yaratabileceğini belirten Yıldırım, dolar kurunun ortalama değerinin 2024 yılında 102-101 dolar seviyelerine düşeceği öngörüsünde bulundu.

Yatırım için en uygunu

Ekonomist, altın piyasasında önemli bir etken olarak Amerikan Hazine faizlerini belirlediğini ve bu faizlerin düşmesinin altının değer kazanmasını tetikleyeceğini ifade etti.

Yaptığı açıklamada, altının en büyük rakibinin Amerikan Hazine faizleri olduğunu vurgulayan ekonomist, faiz oranlarının düşmesiyle birlikte altın talebinin artacağını öne sürdü.

Parasal gevşemenin, altına olan talebi artıracağını belirten uzman, bu durumun altın yatırımcıları için uygun bir ortam oluşturabileceğini dile getirdi.