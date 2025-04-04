Ünlü fast food markasında skandal! Şubelerini kapatıyor: İşte, nedeni

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Japonya merkezli ünlü fast food zinciri Sukiya, yemeklerinde böce ve kemirgen tespit edildi.. Reuters’ta yer alan habere göre dana eti kaseleriyle bilinen ve Japonya genelinde 2 bine yakın şubesi bulunan fast food zinciri hakkında kapatılma kararı verildi.

Sukiya restoran zinciri, yaşanan hijyen skandalları nedeniyle gündemde büyük bir yankıya neden oldu.

Şirket, bazı şubelerde yemeklerde kemirgen ve böcek görülmesinin ardından, ülke genelindeki mağazalarının büyük kısmını 4 günlüğüne kapatacağını duyurdu.

ÇORBADAN FARE ÇIKTI!

Hijyen skandallarıyla gündeme gelmesine neden olayların ilki ocak ayında Japonya’nın batısında bulunan bir Sukiya şubesinde yaşandı.

Bir müşterinin miso çorbasında fare parçası fark etmesiyle başlayan süreçte şirket, kamuoyundan özür diledi. Geçtiğimiz cuma günü ise Tokyo yakınlarındaki bir başka şubede, servis edilen üründe böcek görülmesi, ikinci hijyen skandalını tetikledi.

RESTORANLAR KAPANIYOR!

Yaşanan bu iki skandalın ardından Sukiya, daha fazla sorun yaşanmaması ve detaylı hijyen kontrolleri yapılabilmesi için 31 Mart sabahından 4 Nisan sabahına kadar, alışveriş merkezleri içindeki az sayıdaki restoran haricinde tüm Japonya’daki mağazalarını kapatma kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Bu durum bizim için son derece ciddi. Tüm müşterilerimizden içtenlikle özür diliyoruz" denildi.