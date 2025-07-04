Ünlü gözlük devi iflas bayrağını çekiyor! 80 yıllık devir kapanıyor

Optik sektörünün önemli tedarikçileri arasında yer alan Almanya’nın köklü firmalarından Wagner + Kühner, son dönemlerde yaşanana mali sıkıntılar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu.

1945 yılından bu yana hizmet veren Bad Kreuznach merkezli optik devinin bu kararı sektörde büyük bir yankıya neden oldu.

Artı49'da yer alan habere göre, Wagner + Kühner’in iflas sürecine girmesinde, ani piyasa daralması ve şirket hissedarlarından birinin ciddi sağlık sorunları etkili oldu.

FAALİYETLER DEVAM EDECEK

80 yıldır optik sektöründe yer alan şirket tüm zorluklara rağmen faaliyetlerine devam etmeyi planladığını duyurdu.

25 Haziran 2025 tarihinde Bad Kreuznach Yerel Mahkemesi tarafında iflas başvurusu onaylanan gözlük devinin akıbeti merak ediliyor.

Mahkeme, geçici iflas yöneticisi olarak Lieser Rechtsanwälte hukuk bürosundan Jens Lieser’i görevlendirdi. Ayrıca şirket bünyesindeki 28 çalışanın mağdur olmaması için iflas yardımlarıyla ilgili resmi başvurular yapıldı.