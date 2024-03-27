Haberler



Bilgi



Ünlü gurmeler dünyanın en iyi yemeklerini listeledi! İşte, ilk ona giren o Türk yemeği...

Ünlü gurmeler dünyanın en iyi yemeklerini listeledi! İşte, ilk ona giren o Türk yemeği... Dünyanın çeşitli gurmeleri damak çatlatan o yemekleri listeledi. Ülkemizin enfes lezzetleri arasında olan o yemek Türk mutfağını listeye soktu. İşte, listelere giren o Türk lezzeti…