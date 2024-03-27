Ünlü gurmeler dünyanın en iyi yemeklerini listeledi! İşte, ilk ona giren o Türk yemeği...

Ünlü lezzet eleştirmenlerinin bir araya gelerek yemekler hakkında yapılan incelemeleri bizleler buluşturan Taste Atlas bu kez eleştirmenlerden tam not alan yemekleri listeledi.
Dünya genelinden birçok mutfağın değerlendirildiği bu listede Türkiye o lezzetiyle ilk ondaki yerini almayı başardı.
Lezzetinin yanı sıra oldukça maharetlide olan Türk mutfağının enfes lezzeti birçok yemeği geride bırakarak ünlü gurmelerin ilk tercihleri arasındaki yerini aldı.
İlk ona girmemizin yanı sıra farklı lezzetlerimizle de listede birden fazla kez adımızdan söz ettirdi.
İşte, dünyanın en iyi yemekleri…
1-Napoli Pizzası (İtalya)
2-Picanha (Brezilya)
3-Guotie (Çin)
4-Şaşlık (Rusya)
5-Roti Canai (Malezya)
6-Butter Garlic Naan (Hindistan)
7- Pan De Bono (Kolombiya)
8-Tonkotsu Ramen (Japonya)
9-Carnitas (Meksika)
10-Mantı (Türkiye)
Listenin devamında adından söz ettiren yemeklerimiz ise, 3. sırada tombik döner, 39. sırada da dondurma 27. sırasında mercimek çorbası, 70. sırasında hünkar beğendi, 99. sırasında da beyaz lahana sarması kendine yer buldu.