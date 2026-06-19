Bursa'da çiviyi tahta yerine eline çakan işçi hastaneye kaldırıldı
Bursa'da 24 yaşındaki mobilya işçisi çalıştığı sırada eline saplanan çivili tahta ile hastaneye gitti. İşçinin eline saplanan çivili tahta, doktorların müdahalesiyle çıkarıldı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi'ndeki mobilya fabrikasında çivi tabancasıyla çalışan Talha Ç., bir anlık dikkatsizlik sonucu çiviyi tahtayla beraber eline sapladı.
Yaralanan Talha Ç., iş arkadaşlarının ilk müdahalesinin ardından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
24 yaşındaki Talha Ç.'nin eline saplanan çivili tahta, doktorlar tarafından çıkarıldı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Tedaviye alınan Talha Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)