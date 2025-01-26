Ünlü restoran da listede! Pul biberin içinden bakın ne çıktı

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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yaptığı denetimlerde yeni bir güncelleme yaptı.

Yayınlanan son listeye göre, Arifoğlu ve Tavuk Dünyası markalarına ait pul biberlerde sağlık açısından risk taşıyan uygunsuzluklar tespit edildi.

Bakanlık, bu ürünlerin taklit ve tağşiş içerdiği gerekçesiyle piyasadan toplatılmalarına karar verdi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan listeye, ünlü markalar Arifoğlu ve Tavuk Dünyası da dahil oldu. Yapılan denetlemelerde her iki markanın pul biber ürünlerinde uygunsuzluk tespit edildi.

Arifoğlu markasına ait "acı kırmızı pul biber", İstanbul Avcılar'da yapılan denetimde içeriğinde domates bulunduğu için tağşiş listesine alındı.

Benzer bir durum, Tavuk Dünyası markasına ait "pul biber" ürünü için de İstanbul Ümraniye'de yapılan denetlemede meydana geldi.