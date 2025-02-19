Usta aşçıdan karnıyarık tüyosu: Sosuna ekleyince lezzeti iki katına çıkıyor

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Türk mutfağının en sevilen klasiklerinden biri olan karnıyarık, doğru tekniklerle hazırlandığında sofraların yıldızı oluyor.

Peki, herkesin damak tadına hitap eden mükemmel karnıyarık nasıl yapılır?

Ustalara göre, bu yemeğin lezzet sırrı sosunda ve patlıcanların pişirme yönteminde saklı.

İşte ustaların sır gibi sakladığı pişirme teknikleri, malzeme seçimindeki püf noktalar ve lezzeti ikiye katlayan ipuçları!

KARNIYARIĞIN LEZZETİNİ UÇURAN YÖNTEM

Sosu için;

Hatay usulü ev yapımı domates salçası kullanarak yemeğe eşsiz bir aroma katabilirsiniz.

Zeytinyağı ekleyerek hem kıvamı hem de tat dengesi mükemmel bir hale getirilebilir.

Patlıcanların yağ çekmemesi için;

Tuzlu suda bekletin: Patlıcanların fazla yağ çekmesini engeller.

Sirkeli su kullanın: Kızartma yağına eklenen bir miktar sirke, patlıcanların yağ emmesini azaltır.

Alacalı soyun: Hem görselliği güzelleştirir hem de fazla yağ çekmesini önler.

Yüksek ateşte kızartın: Daha kısa sürede pişmesini sağlayarak yağ çekmesini minimize eder.