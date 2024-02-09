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Uyumadan önce dereotu yiyin, o sorunu kökten çözün

Uyumadan önce dereotu yiyin, o sorunu kökten çözün Sık sık tükettiğimiz yeşilliklerden biri olan dereotunun faydaları saymakla bitmiyor. Uyumadan önce bir tutam dereotu yemek bakın ne işe yarıyor…