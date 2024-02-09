Uyumadan önce dereotu yiyin, o sorunu kökten çözün

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Dereotu, sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olmanın ötesinde sağlık açısından da oldukça değerli bir bitki olarak biliniyor.
Hem yapraklarından hem de tohumlarından faydalanabileceğiniz dereotu, yemeklere ve salatalara eşsiz bir aroma katarken, zengin amino asit içeriğiyle sağlığınıza birçok fayda sunuyor.
Eski zamanlardan beri tıbbi alanlarda kullanılan dereotu, ilaç niyetine de sıkça tercih edilirdi.
Özellikle eski Mısırlılar, dereotunu parfüm yapımında ve kozmetik ürünlerin üretiminde değerlendirirdi.
Uyumadan önce bir tutam dere otu yemenin faydaları da saymakla bitmiyor…
Uyumadan önce dereotu yemenin faydaları
- Sindirimi destekler,
- Uykusuzluğu önler,
- Diyabeti önler,
- Depresyonu azaltır,
- Kemik sağlığını korur,
- Kanser hastalıklarından korur,
- Ağız kokusunu önler.