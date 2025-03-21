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Sezona iddialı bir giriş yapan ve her bölümüyle gündem olan Uzak Şehir, izleyicileri yine şaşırtmayı başardı.

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın uyumuyla dikkat çeken dizide, Alya ve Cihan arasındaki gerilim giderek artıyor.

Son bölümde Alya’nın ulaştığı düğün görüntüsü, Cihan’la arasında hiç beklenmedik bir konuşmaya yol açtı.

Alya’nın “Bu kimin düğünü?” sorusuna Cihan’dan gelen “Tek aşkım Meryem” cevabı, herkesi şoke etti.

Peki, Cihan’ın bahsettiği Meryem kim? Ünlü oyuncu paylaşımıyla kendini ele verdi.

MERYEM BAKIN KİMMİŞ

Meryem karakterine hayat verecek oyuncu Goul Chakir Katsopoulos, Instagram’da yaptığı paylaşımla kendini ele verdi.

“CihAl arasına girmeyelim diyenler var” notuyla paylaşım yapan oyuncu, dizinin hayranlarını ikiye böldü.

Peki, Meryem gerçekten geri mi dönüyor? Yoksa geçmişin izleri Cihan ve Alya’nın önüne engel mi koyacak?

GOUL CHAKİR KOTSOPOULOS KİMDİR?

Başarılı tiyatro oyuncusu Goul Chakir Katsopoulos, sevilen dizi Uzak Şehir ekibine dahil oluyor.

Meryem karakterine hayat verecek olan oyuncu, sahne sanatlarındaki deneyimini ekrana taşımaya hazırlanıyor.

1992 doğumlu ve Yunan vatandaşı olduğu bilinen Katsopoulos, bugüne kadar birçok sosyal sorumluluk projesinde de yer aldı.