Uzmanı açıkladı: Uçaklarda güvenlik kamerası olmamasının sebebi…

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Günümüzde neredeyse her yerde güvenlik kameralarıyla karşılaşıyoruz.

AVM’ler, toplu taşıma araçları, kamu binaları, hatta bazı asansörler bile 24 saat izleniyor.

Ancak milyonlarca insanı taşıyan uçaklarda, özellikle de yolcu kabinlerinde bu kadar temel bir güvenlik aracının olmaması birçok kişinin dikkatini çekiyor.

Peki, uçak kabinlerinde neden güvenlik kamerası yok? Sebebi düşündüğünüzden çok farklı!

UÇAKTA NEDEN GÜVENLİK KAMERASI YOK?

Kamera sistemleri, yalnızca bir mercekten ibaret değil. Elektrik altyapısı, kayıt ve veri aktarım donanımları gibi unsurlar hem uçağın ağırlığını artırıyor hem de yüksek maliyet yaratıyor.

Ayrıca elektromanyetik sinyallerin, uçuş sistemleriyle çakışma riski de göz önünde bulunduruluyor.

Bunlara ek olarak, yolcuların sürekli izlenmesi kişisel gizlilik haklarını ihlal edebilir. Avrupa Birliği’nin GDPR düzenlemeleri gibi uluslararası yasalar, açık rıza olmadan bu tarz gözetim sistemlerine izin vermiyor.

Kısacası, uçaklarda kamera eksikliği bir güvenlik açığı değil; etik, teknik ve hukuki bir denge arayışının sonucu. Havayolu şirketleri de bu konuda oldukça temkinli.