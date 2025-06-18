Uzmanlar uyardı: Bahçesinde kirpi olanlar dikkat!

Haber Merkezi

Yaz aylarında bahçelerde keyifli vakit geçirenlerin aklında artık sadece çiçekler ve yeşil çimler değil, sessiz ve savunmasız bir misafir de olmalı: kirpiler.

İngiltere’nin önde gelen bahçecilik kuruluşu Kraliyet Bahçecilik Derneği (RHS), sayıları hızla azalan kirpiler için “Çim biçmeden önce mutlaka dikkat edin.” Uyarısı yapıldı.

Her bahçesinde görülebilen kirpilerin sayısı, günümüzde 1 milyonun altına düştü. Bu küçük ve sevimli hayvanlar artık Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından “tehlikeye yakın” türler listesine alındı.

DİKKATLİ OLUN!

Kirpiler özellikle yaz aylarında uzun çimlerin arasında saklanarak serinliyor ve dinleniyor. Ancak birçok kişi bahçesini güzelleştirmek isterken, çim biçme makineleriyle farkında olmadan kirpilere zarar verilmemesi için dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Uzmanlar, kirpilerin güvenle geçebilmesi için çitlerin altına 13x13 cm'lik boşluklar açılması gerektiğini öneriyor. Ayrıca, doğal barınaklar ya da özel kirpi evleri ile korunaklı alanlar yaratılması tavsiye ediliyor.