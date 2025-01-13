Uzun süreli Schengen veren ülkeler 2025: Türklere uzun vize çıkan ülkeler

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Vize, yurt dışına seyahat etmek isteyen kişilerin belirli bir ülkeye giriş izni almasını sağlayan bir süreçtir.

Türk vatandaşları için vize almak, bazen zorlu bir süreç olabilmektedir.

Özellikle seyahat planı uzun olan vatandaşlar, uzun süreli vize almak için detayları öğrenmek istiyor.

Bu noktada Türk vatandaşlarına en uzun süreli vize imkanı sunan ülkeler belli oldu.

Başvuru süreçlerinde seyahat geçmişi ve maddi durum gibi faktörler öne çıkarken, Schengen bölgesindeki ülkeler listede yer alıyor.

UZUN SÜRELİ SCHENGEN VİZESİ VEREN ÜLKELER 2025

Schengen vizesi, Avrupa’da birden fazla ülkeye seyahat imkânı tanıyan en popüler vize türlerinden biri.

Uzun süreli vize almak isteyenler için belirli ülkeler öne çıkıyor:

Almanya: Özellikle ticaret ve aile ziyaretleri gibi başvurularda uzun süreli vize onaylarıyla dikkat çeker. Schengen bölgesindeki diğer ülkelere kıyasla daha uzun vize süreleri sunabilen bir ülkedir.

Fransa: Düzenli seyahat eden ve geçmiş vize deneyimi olumlu olan başvuru sahiplerine uzun süreli vize verme eğilimindedir.

Hollanda: Türk vatandaşlarına en kolay Schengen vizesi veren ülkelerden biri olarak bilinmektedir. 2023 yılındaki vize red oranı sadece %2,2'dir ve bu da Hollanda'yı tercih edilebilir kılmaktadır.

İspanya: Ana destinasyon bir turizm ülkesi olan İspanya, güzel bir seyahat planı sunan başvuru sahiplerine yüksek oranda olumlu yanıt vermektedir.