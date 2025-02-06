Vakıfbank Şubat 2025 zamlı promosyon ödemesi: Emekli bayram edecek

Haber Merkezi

Emeklilere yönelik bankalar arasındaki promosyon yarışı hız kesmeden devam ediyor.

Son zamların ardından emekli promosyonlarını güncelleyen bankalar, yüksek ödemelerle emeklileri kendilerine çekmeye çalışıyor.

Bu rekabetin içinde Vakıfbank da yerini aldı ve emekli promosyon ödemelerini 27 bin TL’ye çıkardığını duyurdu.

Vakıfbank’ın yeni kampanyasına yalnızca ilk kez emekli maaşı bağlananlar dahil olabilecek.

Hâlihazırda Vakıfbank’tan maaş alan emekliler ise bu kampanyadan faydalanamayacak.

Banka, emekli maaşını taşıyanlara sunduğu bu promosyon fırsatının 30 Nisan 2025 tarihine kadar geçerli olacağını açıkladı.

12 BİN TL + 15 BİN TL EMEKLİ PROMOSYON

Vakıfbank’ın açıkladığı kampanyaya göre, emeklilere öncelikle 12 bin TL nakit promosyon ödenecek.

Bunun yanı sıra, VakıfBank Emekli Troy Logolu Kredi Kartı’nı alan ve bu kart ile her ay en az 1.500 TL harcama yapan emeklilere, 10 ay boyunca toplamda 15 bin TL ek ödeme yapılacak.

Aylık harcama 1.500 TL’nin altında kaldığında, sadece yapılan harcama tutarı kadar ödeme sağlanacak ve eksik kalan kısım bir sonraki aya devredilmeyecek.

Sadece yeni emeklileri kapsayan bu kampanya, 30 Nisan 2025 tarihine kadar geçerli olacak.